أخبار مصر- حمودة كامل

أحال محافظ الإسكندرية محمد سلطان مهندسة مختصة بحي شرق للمحكمة التأديبية لامتناعها عن تحرير محضر مخالفة بشأن التعديات الواقعة بالعقار رقم 8 بشارع محمد حامد الخضري بمنطقة كليوباترا بوسط المدينة.

وكلف المحافظ رئيس حي شرق بعدم قبول استقالة المهندسة لحين صدور حكم ضدها في الدعوة القضائية نظرا لتقاعسها في تأدية مهام وظيفتها، مما مكن المالك والمقاول من الاستفادة والتمادي في المخالفة.

وشدد المحافظ على المسؤولين والمختصين بالإدارة الهندسية وجميع المسؤولين بالحي عن تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة بسرعة معاينة العقارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين وإزالة أي تعديات ومخالفات، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تهاون أو مخالفة في حق مدينة الإسكندرية وتاريخها العريق، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة تجاه أي مخالف.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على التصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف التي باتت تشكل ضغطا كبيرا على شبكات البنية التحتية وتهدد حياة المواطنين.