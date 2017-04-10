أخبار مصر- سماء المنياوي

ينظم عدد من أفراد الجالية المصرية في أمريكا إلى وقفة بالشموع أمام ميدان «Union Square»؛ لتأبين أرواح شهداء مصر في تفجيري الإسكندرية وطنطا يوم الأربعاء القادم، في حوالي الساعة السادسة ونصف.

وقال ليليان أثناسيوس من أبناء الجالية المصرية في نيويورك خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين أنه سيتم خلال الوقفة مطالبة الرئيس الأمريكي والمجتمع الدولى بأكمله إعلان الإخوان كجماعة ارهابية.

وأضاف أنه لابد من تضامن العالم كله مع مصر لمواجهة الارهاب الأسود الذي طال العديد من الضحايا الابرياء، والدعم في القضاء عليه بجميع الدول.

وأوضح أنه لابد من تحقيق العدالة الناجزة التى تردع كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال الارهابية الوحشية، وأن المصريين لن يهدأ لهم بال إلا بالأخذ بالثأر من هؤلاء الارهابيين.