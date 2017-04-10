سيدني -رويترز

تستعد كاليدونيا الجديدة لأمواج عاتية وأمطار غزيرة عندما يضرب إعصار قوي الجزر الواقعة في جنوب المحيط الهادي اليوم الاثنين.

واجتاح الإعصار كوك فانواتو عندما كان عاصفة من الفئة الأولى خلال مطلع الأسبوع مما أدى إلى حدوث فيضانات.

وتوقعت هيئة الأحوال الجوية في فيجي أن تشتد العاصفة لتصبح من الفئة الرابعة المدمرة أي أقل بدرجة واحدة من الفئة الخامسة الأخطر على مستوى سرعة الرياح قبل أن يصل إلى كاليدونيا الجديدة ظهر يوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن يتزامن وصول العاصفة المنطقة الشمالية للجزيرة الرئيسية مع وقوع فيضانات حيث تصل سرعة الرياح إلى 200 كيلومتر في الساعة. وتتوقع هيئة الطقس في كاليدونيا الجديدة أن يصل ارتفاع الأمواج إلى عشرة أمتار.

وقالت الهيئة في نشرة إنذار من الإعصار وزعتها يوم الاثنين إن “تهديد كاليدونيا الجديدة خطير جدا.”

وقالت متحدثة في مقابلة أجريت عبر الهاتف إنه سيتم إلغاء الرحلات من المطار الرئيسي مساء يوم الاثنين.

وقالت صحيفة فانواتو ديلي بوست إن الإعصار كوك الذي ضرب فانواتو لم يسجل أي إصابات لكن تم إخلاء المناطق المنخفضة حيث ارتفعت مياه الفيضان.