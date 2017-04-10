العريش - أ ش أ

أكد محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور أن القطاع الصحي بالمحافظة شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بكافة قطاعاتها لسيناء في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، بوفد طبي من جامعة القاهرة، مشيرا إلى تطوير وتجهيز مستشفيات نخل وبئر العبد ورفح، وتحويل الوحدة الصحية في رمانه لتكون مستشفى للطوارئ، وكذلك تحويل الوحدات الصحية في بغداد والقسيمة والجفجافة إلى مستشفيات مركزية إلى جانب تطوير مستشفى العريش العام.

ووجه المحافظ الشكر إلى الوفد الطبي الذي يزور المحافظة حاليا، على تعاونه المثمر من خلال الدورات التدريبية المقدمة للعاملين في القطاع الطبي على مستوى المحافظة.