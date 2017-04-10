القاهرة - أ ش أ

قال عضو مجلس نقابة الصحفيين أيمن عبد المجيد، إن نقابة الصحفيين ستعقد في الواحدة من ظهر يوم الأربعاء، مؤتمرا يشهده قادة النقابات المهنية في مصر للتباحث حول اتخاذ مواقف داعمة للدولة المصرية المحاربة للتطرف الفكري.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيعقب المؤتمر إصدار بيان موحد داعم للدولة المصرية في الحرب ضد الإرهاب الذي يهدد الدولة المصرية ويستهدف اقتصادها ومقدراتها ويحبط محاولة استعادة السياحة والاستثمار، إضافة لما له من انعكاسات سلبية وتأليب للرأي العام ضد الدولة، وعندما يستهدف جزءا من الشعب المصري يتم تمزيق النسيج الوطني، موضحا أن المؤتمر سيعقد بحضور عدد من القيادات الصحفية، على أن يعقد مؤتمر آخر الخميس المقبل يحضره رؤساء تحرير الصحف المصرية لنفس الهدف.

وأضاف أن اجتماع مجلس النقابة اليوم برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة شهد توزيع اللجان المتبقية للمجلس، حيث حصل إبراهيم أبو كيلة على لجنة التسويات بعضوية حسين الزناتي ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ.