أخبار مصر- حمودة كامل

أوضح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن تعديل مسار الحركة المرورية على طريق الكورنيش مسموح به المرور في الاتجاهين بطول الطريق ماعدا ٤٠٠ متر فقط بدءا من تقاطع طريق الجيش مع مسرح السلام حتى شارع المعسكر الروماني في الحارة القبلية فقط ، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، وكافة الجهات المعنية لإجراء تحويلات مرورية وتعديل مسار الحركة المرورية لتخفيف الكثافات والتكدسات بالمنطقة المشار إليها ، وكلف مدير إدارة المرور بالثغر بضرورة تكثيف الحملات المرورية بطريق الكورنيش بمنطقة العمل ، لحين الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لإنشاء كوبري مصطفى كامل .

وشدد سلطان على ضرورة العمل بأقصى جهد ممكن وتكثيف التواجد من قبل رجال المرور بالشوراع التي تم تعديل المسارات المرورية بها للحد من التكدس والازدحام المروري بالمنطقة ، مؤكدا على أن الإسكندرية تسير في اتجاه تطوير المناطق الحيوية وتخطيطها التي تمثل إضافات جديدة لها، وهو ما يشعر المواطن بمدي اهتمام الدولة بالتنمية وسرعة حل المشكلات، ورفع المعاناة عن المواطنين .

من جانبها, أوضحت إدارة مرور الإسكندرية – وفق بيان المحافظة – أنه عقب التعديلات المرورية على طريق الكورنيش, يسلك القادم من محطة الرمل في اتجاه شرق المدينة، شارع الصفواني اتجاه شارع بورسعيد وامتداده شارع أحمد شوقي حتى شارع المعسكر الروماني يسارا إلى طريق الجيش مرة أخرى, كما تم تعديل مسار المرور بشارع المعسكر الروماني من أحمد شوقي اتجاه طريق الجيش مع الاستمرار بالوصلة من أحمد شوقي إلى طريق الحرية.

وتم تحديد الاتجاهات بالشوارع الداخلية بمنطقة مساكن مصطفى كامل بحيث تستوعب الحركة المرورية من طريق الجيش اتجاه المعسكر الروماني والعودة لطريق الجيش مرة أخرى.

وأضافت الإدارة أن قائدي المركبات القادمين من مناطق غرب المدينة والطريق الصحراوي والمتجه إلى مناطق شرقها, عليهم أن يسلكوا الطريق الدولي حتى تقاطع الطريق مع شارع 45, كما يسلك القادم من مناطق غرب المدينة والمتجه إلى مناطق “العوايد – السيوف – الساعة – الإقبال – شعراوي” طريق المطار أو الطريق الدائري اتجاه كوبري العوايد وشارع مصطفى كامل; لتفادي حدوث كثافات بشبكة الطرق الداخلية.