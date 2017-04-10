بنغازي - أ ش أ

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية عقيد أحمد المسماري , على ضرورة وجود تنسيق على كافة المستويات بين ليبيا ومصر لمحاربة الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وقال المسماري في تصريحات صحفية اليوم,” إن ذلك يحتاج إلى غرف عمليات أمنية مشتركة لتبادل المعلومات, وغرف عمليات تنسيق عليا للعمليات المشتركة على مستوى المنطقة”.

وأكد المسماري عقب الانفجارين اللذين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية على أنه واثق من أن القيادة الليبية والمصرية يعملان بشكل جيد من أجل اتخاذ المزيد من التدابير للمحافظة على الأمن في كافة الأراضي المصرية, ما سينعكس على دول الجوار.

هذا وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد قدمت التعازي إلى مصر في ضحايا العمليات الإرهابية يوم أمس.