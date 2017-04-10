بنها أ ش أ

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية – من خلال حملة موسعة على الأسواق – من ضبط 164 طن ألبان أطفال غير مصرح بتداولها بمختلف مدن المحافظة, في إطار توجيهات المحافظ اللواء محمود عشماوي.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 15 قضية في مجال المواد البترولية بإجمالي مضبوطات بلغ 14.570 طن مواد بترولية متنوعة, و62 قضية لتجار تموين بسبب تهريب السلع المدعمة في مدن الخانكة وقليوب والقناطر وقها وشبرا الخيمة وطوخ وكفر شكر.

وفي مجال تجميع وتهريب دقيق بلدي واستخدام ماكينة صرف خبز, تحررت 10 قضايا بإجمالي مضبوطات 30 طن دقيق, كما تم ضبط 10 قضايا في مجال إدارة المصانع والغش التجاري.