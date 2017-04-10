اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مساء اليوم الاثنين فى مؤتمر الاورومتوسطى الرابع للتمويل، أن مصر تمثل سوقا كبيرا ورائعة للاستثمارات.

واوضحت أن الوزارة حريصة على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى المشروعات.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة لا تقوم فقط بالاصلاحات القانونية والتشريعية ولكن بخلق بيئة لتحسين الاعمال والاستثمار، ودعم المستثمرين، وتم اتخاذ عدة اجراءات لتسهيل إجراءات الاستثمار، وإزالة البيروقراطية، بدءا من قانون الاستثمار الموحد المعروض حاليا امام مجلس النواب، ويهدف إلى حل جميع المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.