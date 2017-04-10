واشنطن - أ ش أ

أعلنت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، اليوم الاثنين، مقتل شخصين وإصابة طالبين اثنين في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية جنوبي الولاية.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية ما كتبه جارود بورجوان رئيس شرطة سان بيرناردينو – في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) – “تم نقل طالبين اثنين إلى أحد المستشفيات بعد وقوع حادث إطلاق نار في أحد الفصول بمدرسة (نورث بارك) الابتدائية في مدينة سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا”.

وأشار رئيس شرطة المدينة إلى أنه تم التعامل مع المهاجم، وأنه ليس هناك أي تهديد آخر.