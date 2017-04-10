جنازة عسكرية مهيبة للشهيد أمين شرطة عصام أحمد عبدالرازق بالبحيرة 2017/04/10 - 21:29 جنازة عسكرية مهيبة للشهيد أمين شرطة عصام أحمد عبدالرازق بالبحيرة2017-04-10T21:29:15+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة شعائر الصلاة على جثامين 11 من شهداء الكنيسة المرقسية في دير مارمينا مجلس الوزراء يوافق على تعديلات بالإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن ومكافحة الإرهاب مجلس الوزراء يوافق على فرض حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد إعتباراً من الواحدة ظهر اليوم المؤتمر ال15 لطب التخدير يستعرض أساليب جديدة أكثر أماناً خلال التدخلات الجراحية نقل البوابة الإلكترونية إلى خارج أسوار الكنيسة المرقسية ساعد في تقليل الخسائر كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطنى
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