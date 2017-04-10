القاهرة-أ ش أ

مني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخسارته الرابعة على التوالي في الدوري الممتاز، بهزيمته من إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم “الاثنين” باستاد بتروسبورت ضمن مباريات الأسبوع ال` 24 للمسابقة.

تقدم الفريق البترولي عن طريق اللاعب محمود قاعود في الدقيقة 33 من اللقاء، وأضاف البديل محمد حمدي زكي الهدف الثاني في الدقيقة 69 من المباراة .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبي إلى 28 نقطة وارتقى للمركز العاشر, بينما توقف رصيد الزمالك عند 40 نقطة وظل في المركز الرابع.

جاءت المباراة متوسطة المستوى من الفريقين, خاصة الزمالك الذي لم يقدم مستواه المعروف وظل تائها في الملعب رغم الاستحواذ على الكرة في أول لقاء تحت القيادة الفنية الجديدة للبرتغالي إيناسيو بجهازه الجديد, وضغط الزمالك من البداية وانفرد شيكابالا من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية أنقذها الحارس علي لطفي.