أخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ حمودة كامل

ومازالت ردود الأفعال تتوالى على حادثي تفجير كنيستي طنطا والأسكندرية الأسودين بالأمس.. إدانات دولية وعربية واسعة.. قرارات جمهورية بإعلان الطوارئ والحداد وتشكيل مجلس أعلى لمواجهة التطرف في مصر.. اليوم.. تم تشييع جثامين الشهداء.. اصطف الجميع يأخذ العزاء.. مسلمين ومسيحيين.. فمن يأخذ عزاء من!؟

فقد تمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين مراسم جنازة جثامين شهداء الحادث الإرهابي الذي ضرب كنيسة مارجرجس بطنطا وراح ضحيته 29 شهيدا وعشرات المصابين

انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا

وفي الأسكندرية، بدأت اليوم الإثنين بدير مارمينا العجائبي غربي الإسكندرية مراسم تشييع جنازة 11 شهيدا من الذين سقطوا أمس في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

بالصور.. مراسم تشييع جنازة شهداء حادث الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

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كما شيع المئات من أهالي الإسكندرية جنازة الشهيدة عرف الشرطة أمنية رشدي، وذلك عقب صلاة الظهر اليوم الاثنين من مسجد العمري ليوارى جثمانها الثرى بمقابر العمود بمنطقة كرموز

تشييع جنازة عريف الشرطة أمنية رشدي أحد شهداء المرقسية بالإسكندرية

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فقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل, في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر اليوم “الإثنين” الموافق العاشر من أبريل عام 2017.

مجلس الوزراء يقر فرض “حالة الطوارئ” اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم

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وإلى ردود الأفعال، وعلى المستوى الدولي، فقد توالت الإدانات والتنديدات بشدة من كل من الصين ومنظمة التحرير الفلسطينية والتشيك ومجلس الأساقفة في القدس وكوريا الجنوبية ورومانيا ولاتفيا وليتوانيا ومنظمة المرأة العربية والمجلس الوطني الفلسطيني واتحاد المقاولون العرب والبرازيل وماليزيا وسنغافورة وفلسطين والبحرين ولبنان والإمارات وإيران وتركيا وقبرص

الصين تندد بشدة بالتفجيرات الإرهابية بكنيستي طنطا والاسكندرية

منظمة التحرير الفلسطينية تدين التفجيرين الارهابيين بطنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس الوزراء التشيكي يعزي في ضحايا الكنيستين بطنطا والاسكندرية

مجلس الأساقفة بالقدس يعلن تضامنه مع ضحايا الارهاب

كوريا الجنوبية تدين بشدة تفجيري طنطا والإسكندرية

رومانيا ولاتفيا تدينان الهجمات الإرهابية بطنطا والإسكندرية

رئيسة ليتوانيا تعزي السيسي في ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية

منظمة المرأة العربية تدين حادثى كنيستي طنطا والإسكندرية

المجلس الوطنى الفلسطينى يدين تفجيرى “الإسكندرية وطنطا”

اتحاد المقاولون العرب يدين التفجيرين الإرهابيين بطنطا والاسكندرية

توالي الإدانات العربية والدولية لتفجيري كنيستي مارمرقس ومارجرجس

عباس يعزي السيسي .. ويؤكد تضامن الشعب الفلسطيني مع مصر ضد الارهاب

ملك البحرين يعزي الرئيس السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والاسكندرية

وزير العمل اللبناني يؤكد وقوف بلاده بجانب مصر في مواجهة الإرهاب

محمد بن زايد يؤكد ثقته في تمسك الشعب المصرى بوحدته الوطنية

شكرى يتلقى اتصالات تعازي من وزراء خارجية إيران وتركيا والامارات وقبرص

وفيما يدخل ضمنا كرد فعل على ما حدث، ما أعلنه الأنبا عمانويل عياد مطران الأقصر للأقباط الكاثوليك، رئيس اللجنة المنظمة لزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمصر إن زيارة البابا إلى القاهرة قائمة في موعدها ولم تلغ، في يومي 28 و29 أبريل الحالي

الكنيسة الكاثوليكية: زيارة بابا الفاتيكان لمصر قائمة في موعدها

وبعيدا عن ردود الأفعال.. وفي سياق منفصل.. أعلن وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور محمد شرشر، ارتفاع عدد شهداء حادث تفجير كنيسة مارجرجس الذي وقع أمس إلى 29 حالة حتى الآن بعد وفاة 2 اليوم متأثرين بجراحهم

صحة الغربية : ارتفاع شهداء حادث تفجير كنيسة مار جرجس إلى 29 حالة

فيما استمعت نيابة الإسكندرية بإشراف المستشار سعيد عبدالمحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية إلى أقوال المصابين فى حادث تفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية

النيابة تستمع لأقوال المصابين في تفجير الكنيسة المرقسية

وأعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الوزراء وافق على مذكرة تتضمن تفويض وزير التضامن لإتاحة المساندة المالية والتعويض لضحايا حادثي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية ، ومعاملتهم معاملة الشهداء

100 ألف جنيه تعويضا لأسر الشهداء بحادثي طنطا والاسكندرية

كما أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل لجان في كل محافظة لضمان سرعة استخراج شهادات الوفاة لضحايا حادثي الكنيستين بالتنسيق مع وزارة العدل،مع استمرار متابعة حالة المصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة

تشكيل لجان لتسهيل استخراج شهادات الوفاة لشهداء الكنيستين

كما صرح محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر بأنه تم تشكيل لجنة هندسية من ديوان عام المحافظة للانتقال لكنيسة مارجرجس , لتحديد التلفيات التى شهدتها الكنيسة عقب الحادث الإرهابى الغاشم أمس

تشكيل لجنة هندسية لتحديد تلفيات كنيسة مار جرجس

ومن جانبه، حث فضيلة مفتي الجمهورية شوقى علام الشعب المصرى بكل طوائفه للالتفاف حول القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل القضاء على الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن

بالفيديو.. المفتي يدعو الشعب للالتفاف حول القيادة السياسية للقضاء على الإرهاب

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وتحت قبة البرلمان.. اكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن مصر ضحية للإرهاب، وتحاربه بالإنابة عن العالم

عبد العال يؤكد ان مصر ضحية للإرهاب وتحاربة بالإنابة عن العالم

ومن أهم الأحكام الصادرة اليوم.. ما قضت به محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار الدكتور صابر غلاب وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد وحاتم محمد محمود بمعاقبة 27 اخوانيا بالسجن المؤبد والمشدد لمدد تتراوح ما بين 3 و10 أعوام لحيازتهم مفرقعات واشعال النيران بمنشآت حيوية وتحريضهم على العنف ضد مؤسسات الدولة

السجن المؤبد والمشدد لـ 27 من عناصر “الإخوان الارهابية” بالشرقية

كما أعلنت وزارة الداخلية مصرع 7 عناصر إرهابية ممن يعتنقون فكر تنظيم داعش الإرهابي لدى اختبائهم بأحد الأوكار بأسيوط

مصرع 7 عناصر إرهابية خلال مداهمة أحد الأوكار بأسيوط

وعلى الصعيد الدولي.. ومن كاليفورنيا.. أعلنت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، اليوم الاثنين، مقتل شخصين وإصابة طالبين اثنين في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية جنوبي الولاية

مقتل شخصين وإصابة طالبين في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في كاليفورنيا

واقتصاديا.. اكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مساء اليوم الاثنين فى مؤتمر الاورومتوسطى الرابع للتمويل، أن مصر تمثل سوقا كبيرا ورائعة للاستثمارات

نصر: مصر تمثل سوقا كبيرا للاستثمارات

كما نزل الذهب اليوم الاثنين من أعلى مستوى في خمسة أشهر

الذهب يهبط من أعلى مستوى في 5 شهور مع ارتفاع الدولار

ومن اخبار الرياضة.. مني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخسارته الرابعة على التوالي في الدوري الممتاز، بهزيمته من إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم “الاثنين” باستاد بتروسبورت ضمن مباريات الأسبوع ال` 24 للمسابقة

الزمالك يخسر من إنبي 2- صفر في الدوري الممتاز لكرة القدم

وإلى الحوارات المباشرة.. مع السفير محمد العرابي عضو مجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق ضيف موقع أخبار مصر اليوم الاثنين في حوار مباشر حول الحادث الارهابي الذي ضرب الاسكندرية وطنطا وعلاقته بالضربة الامريكية على سوريا

السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق يتحدث حول الحادث الارهابي وعلاقته بالضربة الامريكية على سوريا

بث مباشر لحوار مع السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق حول حادث التفجير في الاسكندرية وطنطا وعلاقته بالضربة الامريكية على سوريافي انتظار اسئلتكم.. Geplaatst door ‎اخبار مصر egynews.net‎ op maandag 10 april 2017

ومن أهم التقارير اليوم ما دار حول العميد نجوى الحجار والتى سجلت اسمها في قوائم الشرف بحروف من نور .. أول شهيدة في تاريخ «الشرطة المصرية»

الشهيدة .. ام الشهيد ..

وفيما يلي أهم ما جاء من اخبار على موقع أخبار مصر اليوم

الرئيس السيسي يوافق على المخطط العام المقترح لمدينة العلمين

محمد بن زايد يؤكد ثقته في تمسك الشعب المصرى بوحدته الوطنية

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون التظاهر

“النواب” يحيل اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية للـ”تشريعية” لدراستها

ملك البحرين يعزي الرئيس السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والاسكندرية

“الخارجية” تنكس الإعلام حدادا عل شهداء التفجيرين الإرهابيين

الحكومة تحيل قانون حماية المستهلك لمجلس الدولة

بالفيديو.. مرور مدير امن الاسكندرية على الكنائس قبل الحادث

عبد العال يؤكد ان مصر ضحية للإرهاب وتحاربة بالإنابة عن العالم

100 ألف جنيه تعويضا لأسر الشهداء بحادثي طنطا والاسكندرية

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

الرئيس الفلسطيني يعزي البابا تواضروس الثاني في ضحايا تفجير الكنيستين

الخارجية الفلسطينية تستنكر تحويل القدس لثكنة عسكرية

الذهب يهبط من أعلى مستوى في 5 شهور مع ارتفاع الدولار

الحكومة توافق على اتفاقية استيراد 12 مليون برميل نفط سنويا من العراق

البورصة تستوعب “الطوارئ”.. ومؤشراتها تتباين

أسوان يهزم الجيش بهدف في الوقت القاتل

الزمالك برحب بتأجيل لقاء المقاصة