نقل البوابة الإلكترونية إلى خارج أسوار الكنيسة المرقسية ساعد في تقليل الخسائر 2017/04/10 - 20:46 نقل البوابة الإلكترونية إلى خارج أسوار الكنيسة المرقسية ساعد في تقليل الخسائر2017-04-10T20:46:08+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطنى توالي ردود الأفعال إزاء التفجير الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارجرجس بطنطا إجتماع اللجنة الفنية لتنقية البطاقات برئاسة إسماعيل و حضور ممثلى الوزارات و الجهات المعنية 8-4-2017 وزير الصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة فى سوهاج بإستثمارات 185 مليون جنيه 8-4-2017 وزير الصحة يتفقد عدداً من المراكز العلاجية بمحافظة بور سعيد 8-4-2017 وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية بتكلفة 21 مليون جنيه 8-4-2017
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