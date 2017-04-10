طنطا أ ش أ

تفقد محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر, يرافقه أسقف طنطا وتوابعها الأنبا بولا, المصابين في التفجير الإرهابي الذي وقع بالأمس بكنيسة مارجرجس بمنطقة علي مبارك بطنطا.

وأعرب المحافظ عن بالغ تعازيه للأنبا بولا في ضحايا حادث التفجير الإرهابي, مشيرا إلى أن هذا المصاب هو لكل المصريين, ومؤكدkا أن الإرهاب لن ينال من عزيمة مصر وأنه لابد من الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه النيل من استقرار الوطن ونشر الفتنة بين صفوفه وترهيب أبنائه.

وشدد المحافظ – خلال زيارته – على توفير كافة الرعاية الطبية اللازمة للمصابين, وكذلك كافة الإمكانيات والمستلزمات الطبية, مشيرا إلى أن الجامعة أعلنت حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المصابين وأنها لن تدخر جهدkا في تقديم المساعدة.

وكانت مستشفيات جامعة طنطا فتحت أبوابها بالأمس عقب الحادث مباشرة لاستقبال الضحايا والمصابين, كما توافد عدد كبير من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من جميع التخصصات الطبية والجراحية للمساهمة في تقديم المساعدة الطبية وسد حالات العجز تزامناk مع الأعداد الكبيرة من المصابين المتوافدة على مستشفى الطوارئ والمستشفى التعليمي بطنطا.