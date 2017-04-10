فلوريدا -رويترز

عرض تلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بثا حيا لهبوط ثلاثة رواد فضاء، وهما أمريكي وروسيان، في قازاخستان اليوم الاثنين في ختام مهمة استغرقت نحو ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.

وغادرت مركبة الفضاء الروسية سويوز المحطة في الساعة 0800 بتوقيت جرينتش وهبطت بالمظلة في جنوب شرقي منطقة جزقازكان في قازاخستان في الساعة 1120.

وضمت المركبة الأمريكي شين كيمبرو قائد المحطة والروسيين سيرجي ريزيكوف وأندريه بوريسنكو.

ولا يزال ثلاثة رواد آخرين في المحطة التي تكلف تشييدها مئة مليار دولار وتقع على ارتفاع 400 كيلومتر من الأرض تقودهم بيجي وتسون التي ستحطم في 24 ابريل رقما قياسيا كأول رائد فضاء أمريكي يبقى في الفضاء 534 يوما.

وويتسون الرائدة المخضرمة هي أول امرأة تتولى قيادة المحطة مرتين.

كانت وكالتا الفضاء الأمريكية والروسية وافقتا في الأسبوع الماضي على تمديد مهمة ويتسون ثلاثة أشهر.