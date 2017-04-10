القاهرة-أ ش أ

اكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إنه سيتوجه غدا الثلاثاء، إلى مقر مجلس النواب لإلقاء بيان حول موافقة الحكومة على قرار فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على خلفية الأحداث الإرهابية التي شهدتها كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

وقال رئيس مجلس الوزراء في تصريحات مساء اليوم بمقر المجلس، إنه فيما يتعلق بقرار تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب فإنه من المقرر أن يصدر قريبا، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء منه بعد.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من مساء اليوم “الإثنين” الموافق العاشر من إبريل عام 2017.

وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.