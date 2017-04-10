أخبار مصر- حمودة كامل

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم 10 الجاري، السيد ليو زينيا رئيس مجلس إدارة منظمة التعاون والتنمية لتطوير ربط الطاقة العالمية ، والذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية، بأن اللقاء شهد استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة من خلال النظر فى إبرام مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة ، أخذاً فى الاعتبار الجهود الجارية لتطوير قطاع الطاقة فى المنطقة العربية بشكل عام، واستشراف فرص التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والربط ما بين الدول العربية بشبكة كهربائية موحدة، وأيضاً ربط المنطقة بالمناطق الأخرى المجاورة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام أشار فى هذا الصدد إلى أهمية أن توافى المنظمة الأمانة العامة بالمشروعات والبرامج التى يمكن أن تطرحها لمخاطبة الأولويات العربية فى هذا القطاع الحيوى، وذلك للنظر فى إمكانية التباحث حولها خلال الاجتماعات الفنية المختصة بهذا المجال فى إطار الجامعة العربية.