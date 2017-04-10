في بلد “البهيات” 2017/04/10 - 19:23 في بلد “البهيات”2017-04-10T19:23:33+00:00 منوعات بدون تعليقات اخبار مصر -وكالات لمصر أسماء وألقاب عديدة فهي أم الدنيا وأرض الكنانة وهبة النيل و”الشقيقة الكبرى” للعرب.. لكن الكثير من عشاقها يحبذون اسم “بهية” التي تبقى شابة حتى لو شابت ذوائب الزمن اسماء عديدة, مصر أقرأ أيضا: عبد العال يؤكد ان مصر ضحية للإرهاب وتحاربة بالإنابة عن العالم عماد عريان :الأسد مدان . . حتى لو ثبتت براءته ! عباس يعزي السيسي .. ويؤكد تضامن الشعب الفلسطيني مع مصر ضد الارهاب محافظ المنيا يوجه برفع الإشغالات وإصلاح الأرصفة المتهالكة نائب وزير الخارجية يفتتح الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري الدولي رئيس قطاع المعاهد الازهرية يتفقد لجان الامتحان التجريبي
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