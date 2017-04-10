اخبار مصر -وكالات

لمصر أسماء وألقاب عديدة فهي أم الدنيا وأرض الكنانة وهبة النيل و”الشقيقة الكبرى” للعرب.. لكن الكثير من عشاقها يحبذون اسم “بهية”

التي تبقى شابة حتى لو شابت ذوائب الزمن