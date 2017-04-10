لوس أنجليس -رويترز

احتفظ فيلم الرسوم المتحركة الجديد (ذا بوس بيبي) بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي مسجلا 26.3 مليون دولار.

والفيلم من إخراج توم مكجراس ولعب دور البطولة بالأداء الصوتي أليك بولدوين وستيف بوسيمي وجيمي كيميل.

كما احتفظ فيلم (بيوتي أند ذا بيست) الذي تنتجه شركة والت ديزني بالمركز الثاني للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات بلغت 25 مليون دولار.

والفيلم هو الأحدث الذي يعرض على شاشة السينما في إطار استراتيجية ديزني لتحويل أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية إلى النسخة السينمائية.

أخرج الفيلم بيل كوندون ولعب دور البطولة إيما واتسون ودان ستيفينس ولوك إيفانز.

وفي المركز الثالث جاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد (السنافر:القرية المفقودة) محققا 14.1 مليون دولار.

ويقوم بأداء الأصوات في الفيلم ديمي لوفاتو وماندي باتنكين وجو مانجانيلو ومن إخراج كيلي سبيري.

وجاء في المركز الرابع الفيلم الكوميدي الجديد (جوينج إن ستايل) محققا إيرادات بلغت 12.5 مليون دولار.

والفيلم من إخراج زاك براف وبطولة آن مارجريت وآلان أركين ومايكل كين.