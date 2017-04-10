الخرطوم - أ ش أ

كشف الملحق العسكري للسفارة الأمريكية بالخرطوم جون بونج عن مساعي تقوم بها الولايات المتحدة، في إطار جهودها لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، لإقناع جميع الممانعين في المعارضة السودانية للجلوس مع الحكومة والتوصل إلى حل سلمي.

وأوضح بونج – خلال لقائه اليوم الإثنين بوالي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبدالحكم، بعاصمة الولاية مدينة زالنجي – أن زيارته لدارفور تهدف للوقوف على الأوضاع فيها، والتعرف على أولويات حكومات الولايات، مشيدابالخطوات التي اتخذتها الحكومة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد والي وسط دارفور تمكن حكومته من السيطرة على الحدود، بإنشائها نقاطا جمركية لمراقبة كل المعابر مع تشاد وإفريقيا الوسطى، مما ساهم في الحد من ظاهرة تهريب السلاح والمخدرات.

وأعلن إن حكومته أصدرت عدة قوانين واتخذت إجراءات أمنية وسياسية، أحدثت تحولا كبيرا في الأوضاع الأمنية للأفضل، مبرزا أن حركة السكان حالياk في كل المحليات تسير بصورة طبيعية.