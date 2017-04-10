القاهرة -أ ش أ

اكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن المجلس في حالة انعقاد دائم بدون إجازات لحين الانتهاء من مشاريع القوانين الناجزة للعدالة.

وأضاف عبد العال عقب موافقة المجلس على تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015- أن هناك مشروعات قوانين مطلوب الانتهاء منها هذا الأسبوع، لذا ستعقد الجلسات يوميا لحين الانتهاء منها.

وحول جلسة الغد، قال عبد العال إن رئيس مجلس الوزراء سيلقي بيانا حول الأسباب والظروف التي أدت لإعلان حالة الطوارئ، يعقبها رفع الجلسة، ثم انعقاد اللجنة العامة لنظر هذه الحالة، قبل عقد جلسة في ذات اليوم للموافقة على حالة الطوارئ.

وقرر عبد العال رفع الجلسة على أن تعود إلى الانعقاد الساعة 12 من ظهر غد الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2017.