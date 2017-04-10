القاهرة -اخبار مصر

عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الاثنين، بحضور وزراء الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتريبة والتعليم، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، وممثلى عدد من الجهات المعنية، لاستعراض الموقف الخاص بمدارس وحدة شهادة النيل الدولية، وامكانية التوسع فى اقامة المزيد منها بمختلف المحافظات، باعتبارها توفر نموذجاً تعليمياً متطوراً ومتميزاً.

وكان رئيس الوزراء قد شهد عقب الاجتماع مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة شهادة النيل الدولية التابعة لصندوق تطوير التعليم، وشركة ان اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية احدى شركات بنك الاستثمار القومى، وذلك لاقامة وانشاء عدد من مدارس النيل المصرية.

ويقضى البروتوكول بإقامة 25 مدرسة جديدة تابعة لوحدة شهادة النيل الدولية، تكون 5 مدارس منها جاهزة للعمل خلال العام الدراسى القادم 2017/2018، على أن يتم دخول باقى المدارس الـ 25 خلال الاعوام الدارسية المقبلة.

وقع البرتوكول كل من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، والدكتورة سلافة جويلى مدير وحدة شهادة النيل الدولية، فى حضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة ميرفت الديب، عضو المجلس الاستشارى الرئاسى لعلماء مصر ورئيس مجلس امناء وحدة شهادة النيل الدولية.