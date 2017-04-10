اخبار مصر - محمد الخطيب

تلقى الرئيس/ عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب ولي عهد ابوظبي خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا أمس كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مؤكداً تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع مصر، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الاجرامي، ومشيراً إلى ثقته في قدرة الشعب المصرى على التمسك بوحدته الوطنية وهزيمة الارهاب.

من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن زايد، مشيراً إلى اعتزاز الشعب المصرى بما يجمعه بنظيره الإماراتى من علاقات ود وإخاء امتدت منذ عقود طويلة، ومؤكداً تكاتف جميع المصريين ووقوفهم صفاً واحداً ضد الإرهاب ومخططاته التي لا تستهدف النيل من مصر فقط بل من الأمة العربية بأسرها.