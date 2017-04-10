الإسماعيلية - أ ش أ

يخوض فريق المصري مرانه الأساسي مساء الخميس المقبل استعدادا لمواجهة كمبالا سيتي في مباراة العودة ضمن منافسات دور ال`32 “مكرر” بكأس الكونفدرالية, وذلك على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية.

وستؤدي مباراة الإسماعيلي والشرقية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري, والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل, لتأجيل مران الفريق الأوغندي لمدة ساعة.

ومن المعروف أن لوائح الكاف تنص على إقامة التدريب الأخير للفريق الضيف على نفس الملعب الذي يقام عليه المباراة.

ويحتاج الفريق البورسعيدي للفوز خلال هذه المباراة بأكثر من هدفين لاستكمال مشواره في البطولة الإفريقية والصعود إلى دور المجموعات.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة المصري 0-1 فى اوغندا .