القاهرة -أ ش أ

اكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن مصر ضحية للإرهاب، وتحاربه بالإنابة عن العالم.

جاء ذلك خلال جلسة اليوم أثناء مناقشة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وأضاف عبد العال “إذا غضت مصر الطرف عن الإرهاب مثل بعض الدول، سيذهب الإرهاب إلى الطرف الآخر من البحر المتوسط”.

وتعقيبا على ما أثاره النائب خالد عبد العزيز شعبان من عودة ظهور الفكر المتطرف واستهدافه إسقاط مصر، أكد الدكتور علي عبد العال أن مصر لن تسقط، وأنها أقوى من أي محاولات لإسقاطها، قائلا: “مصر لديها حضارة تصل إلى 7 آلاف سنة.. مصر دولة محورية في المنطقة.. ولن تسقط”.