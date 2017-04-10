القاهرة-اخبار مصر

وافق الرئيس عبدد الفتاح السيسي على المخطط العام المقترح لمدينة العلمين، مشيراً إلى أهمية أن تُمثل المدينة نموذجاً جديداً للمدن الساحلية القائمة على التنمية المتكاملة.

وشدد علي ضرورة الانتهاء من إنشاء إجمالي 500 ألف وحدة سكنية في إطار مشروعات الاسكان الاجتماعي بمختلف المحافظات والمدن الجديدة بحلول نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولي لمشروع تطوير المناطق العشوائية الخطرة بحلول نهاية العام الجاري أيضاً.

جاء ذالك خلال اجتماع السيسي اليوم الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور المهندس محمد يحيي زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر.

وعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع تطورات الأعمال الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتصميمات الخاصة بحي المال والأعمال ومبادئ التصميم التي تم تبنيها لهذا الحي بما يشمله ذلك من وجهات للمباني وتخطيط للطرق وحركة السيارات والمشاة.

واوضح مدبولي أنه جارى القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بحي المال والأعمال، على أن يتم البدء في التنفيذ فور الانتهاء منها، ويعرض الموقف التنفيذي لأعمال المرافق الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشير إلى أنه من المخطط ربط العاصمة بمختلف انحاء الجمهورية عبر شبكة السكك الحديدية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الإسكان والنقل، بحيث يسهل انتقال ساكنيها والعاملين بها إلى المحافظات الأخرى، ويؤكد أن معدلات أعمال التنفيذ المختلفة بالعاصمة الإدارية تسير وفقاً للبرنامج الزمني المحدد.

واكد السيسي أهمية توفير أفضل وأحدث الخدمات بحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يوفر المناخ الملائم لجميع الشركات العالمية ويكون منطقة أعمال نموذجية تُحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويشير إلى ضرورة أن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ذكية تعتمد على الأنظمة الحديثة والمتطورة في إدارة المدن، على أن يتم التوسع في استخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال. السيد الرئيس يوجه أيضاً بإنشاء وحدات مميزة من الإسكان الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة من أجل تلبية احتياجات موظفي الدولة الذين سيتم نقلهم للعمل بمختلف الوزارات هناك.

واستعرض وزير الاسكان خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات بالمدن الجديدة الأخرى، ومن بينها مدينة العلمين الجديدة، حيث أوضح أن الأعمال الإنشائية وإدخال المرافق الأساسية بالمرحلة الأولي من مدينة العلمين الجديدة تتم وفقاً للجدول الزمني المحدد، وينوه إلى أن المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة تبلغ 48 ألف فدان، وأن المرحلة الأولى للمدينة تتكون من القطاع الساحلي الذي يشمل المركز السياحي العالمي، والقطاع الأثري والحضري، وذلك على مساحة 8 آلاف فدان، وأنه جاري إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية بالمدينة خلال هذه المرحلة.

كما عرض المخطط العام للمدن الجديدة التي سيتم إنشاؤها في الصعيد، ومن بينها مدن أسوان الجديدة، وغرب أسيوط، وغرب قنا، وسوهاج الجديدة.

وفيما يتعلق بجهود تطوير المرافق المختلفة والمناطق العشوائية ومعدلات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، اشار وزير الإسكان إلى الانتهاء من تطوير عدد كبير من محطات مياه الشرب والصرف الصحي خلال العامين الماضيين بمحافظات الصعيد بعضها كان متوقفاً منذ عام 2003، ويستعرض أعمال التطوير الجارية للمناطق العشوائية بتل العقارب، والاسمرات 3، والمحروسة، وطلمبات الماكس بالإسكندرية، وهاجوج ببورسعيد، وزرزارة في البحر الأحمر، منوهاً إلى أنها تتم أيضاً وفقاً للخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.

كما عرض الوزير التقدم المحرز على صعيد تنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعي والمتوسط بمدينتي بدر وتوشكي الجديدة، وما يتم بهاتين المدينتين من أعمال انشاء ورصف للطرق، ومحطات للمياه، ومناطق للخدمات، كما عرض تقريراً عن العمل الجاري لإنشاء فرعين لمستشفى أبو الريش في محافظتي سوهاج وبنى سويف، وإنشاء 25 مدرسة إضافية من مدارس النيل.