القاهرة-اخبار مصر

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فيديو يوضح مرور مدير الأمن على الكنيسة المرقسية ضمن جولته على كنائس الإسكندرية، لتفقد القوات والخدمات الامنية ، ويتضمن الفيديو توجيهات لمدير الأمن بنقل بوابة كشف المعادن خارج أسوار الكنيسة وتحديد بوابة للدخول وأخرى للخروج، ويظهر فى مقطع الفيديو شهداء الشرطة الذين استشهدوا فى الحادث الأليم أثناء قيامهم بواجبهم.