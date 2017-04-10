القاهرة - اخبار مصر

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية على التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تسويق النفط العراقية (SOMO) لشراء كمية من زيت خام البصرة العراقى.

يأتي ذلك فى إطار خطة الحكومة لتوفير إحتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتعظيم عمليات التكرير فى المعامل المصرية وإستغلال الطاقة المتاحة بالمعامل لتخفيض الإستيراد من المنتجات البترولية وكذا تعزيز اطر التعاون المشتركة بين البلدين وخاصة في مجالات البترول والطاقة،

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية تمويل ثان لتنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بقيمة 18 مليون و 500 ألف دينار كويتي، وتعديل اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 4/12/2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 16/3/2017.

ويهدف المشروع الى انشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 150 ألف متر مكعب في اليوم، لتلبية الطلب من مياه الشرب في مدينة شرق بورسعيد بما يشمل حاجة السكان والانشطة العمرانية والتجارية والصناعية.