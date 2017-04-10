القاهرة -رويترز

قال الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة إن الدورة الجديدة للمهرجان التي ستنطلق هذا الشهر ستعرض في الافتتاح الفيلم التسجيلي (ما وراء الفلامنكو) للمخرج الإسباني كارلوس ساورا.

وأضاف أن الفيلم “ألبوم موسيقي استعراضي توثيقي هام للمخرج الإسباني صاحب أفلام (كارمن) و(تانجو) وغيرها من الروائع السينمائية العالمية.”

يقام المهرجان في الفترة من 19 إلى 25 أبريل الجاري ويضم أربعة أقسام هي الأفلام التسجيلية القصيرة والتسجيلية الطويلة وأفلام التحريك والأفلام الروائية القصيرة.

وتضم دورة هذا العام 115 فيلما من 45 دولة عربية وأجنبية وتحمل شعار “مهرجان الإسماعيلية لأهل الإسماعيلية” وذلك بهدف جذب أكبر عدد من الجمهور المحلي لقاعات العرض للتعرف على الأفلام الدولية المعروضة.

ومن بين الدول المشاركة لبنان والأردن والمغرب وتونس والسويد والنرويج وهولندا وبولندا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وروسيا واليابان وباكستان وإيران.

وقال زكريا في مؤتمر صحفي يوم السبت بمركز الهناجر للفنون “تقدم للمهرجان ما يزيد عن 2500 فيلم سواء عن طريق التسجيل بالموقع الإلكتروني أو اتصالاتنا بشركات الإنتاج والمراكز الثقافية ومعاهد السينما حول العالم.”

وأضاف “اخترنا حوالي 115 فيلما من 45 دولة بعضها دول تشارك لأول مرة بالمهرجان وراعينا في الأفلام المختارة التنوع وبعدها الجودة ثم الجودة ثم الجودة أولا وثانيا وثالثا ثم التوزيع الجغرافي حتى نقدم وجبة سينمائية متكاملة للجمهور.”

وتتشكل لجنة التحكيم من المخرج الهندي أرون شادا والمخرج الإيطالي مانو جيروسا والمخرجة الكورية الجنوبية يونج آه هان والناقدة الإسبانية مارجريتا ماجوريجوي والمخرج المصري أحمد عبد الله.

وإلى جانب الأقسام الرسمية يقدم المهرجان ثلاثة برامج موازية هي (برنامج أفلام الرقص والموسيقى والغناء) ويضم ستة أفلام و(برنامج أفلام سينما التحريك في كوريا الجنوبية) ويضم عشرة أفلام و(برنامج أفلام المركز القومي للسينما) ويضم ستة أفلام إضافة إلى (البانوراما الدولية) وتضم خمسة أفلام.