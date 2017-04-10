القاهرة -اخبار مصر

وافق مجلس الوزراء اليوم الاثنين على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن والذي يستهدف توفير أراضي مناسبة للمصريين في الخارج،

تتضمن هذه المرحلة طرح قطع أراضي سكنية وخدمية، ووحدات سكنية وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها وزارة الاسكان ونظم السداد المحددة.

وفى إطار خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة، ووفق برنامج مشروع الإسكان الإجتماعى لتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل، ولسرعة تنفيذ المشروع خلال عام توفيراً للوقت الذى تستغرقه إجراءات الطرح والترسية والتنفيذ، وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الإسكان الإجتماعى بإسناد تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الإجتماعى لمحدودى الدخل بمدينة العاشر من رمضان لشركات المقاولات المسجلة بإتحاد مقاولى تشييد البناء المصرى (من الفئة الأولى وحتى الرابعة)، مع مراعاة عنصر الجودة والإشراف الجيد على التنفيذ وفرض غرامات تأخير على الشركة المنفذة إذا لم تنته من التنفيذ خلال المدة المحددة فى العقد.

كما وافق مجلس الوزراء علي قيام المكتب الاستشاري المكلف بتنفيذ المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي العام لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة باستكمال الأعمال الاستشارية لبعض المشروعات الإضافية داخل المرحلة الأولي.