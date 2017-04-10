القاهرة - اخبار مصر

وافق مجلس الوزراء اليوم الاثنين على طلب وزارة الإستثمار والتعاون الدولى إشتراكها فى تأسيس شركة مساهمة مصرية لتمويل الشركات الناشئة ومشاريع ريادة الأعمال.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة الدائم على توفير أدوات تمويلية جديدة لدعم وتمويل المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يحقق المردود التنموى والإجتماعى والإقتصادى المرجو.

وسيساهم الصندوق السعودى للتنمية ، مع التنسيق مع شركاء تنمية عرب ودوليين لزيادة رأس مال الشركة فى أسرع وقت.

كما وافق المجلس علي اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ن وذلك في إطار حرص الدولة علي تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات التنموية والخدمية.