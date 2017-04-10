الرباط - أ ش أ

أكد محمد عادل, المدرب العام لفريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي, أن الفريق جاهز لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك الاربعاء في مدينة أغادير المغربية, وارتفاع المعنويات بين اللاعبين والظهور بشكل قوي.

وأوضح عادل – فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى اليوم الاثنين- أن اللاعبين يدركون جيدا قيمة وأهمية لقب السوبر بالنسبة للنادي وللجماهير التي تتطلع بشدة للتتويج باللقب, وأن ذلك ظهر بشدة خلال تدريبات الفريق التي شهدت ندية ومنافسة كبيرة بين الجميع; للحصول على ثقة الجهاز الفني.

وشدد المدرب العام للفريق على أن الفريق لا يفكر سوى في مباراة السوبر الإفريقي فقط, ولا يشغل نفسه ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تنطلق عقب مباراة السوبر, وأن لاعبي الفريق يملكون القدرة على الفصل بين أكثر من بطولة.

كما اكد كريم السعيد, كابتن الفريق الأول, إن مواجهة الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي ستكون أمام منافس قوي, ولديه مجموعة من العناصر المميزة, بما لديهم خبرات عديدة; وهو ما يكسب المباراة أهمية كبيرة وصعوبة في نفس الوقت.

وأشار السعيد إلى أن التدعيمات التي قام بها كل فريق سيكون لها دور في اللقاء الذي يحتاج للهدوء والتركيز والقتال على المكسب حتى اللحظات الأخيرة, وأن لاعبي الأهلي لديهم طموح قوي في الفوز بالبطولة, واستكمال الموسم الاستثنائي الذي يقدمه الفريق.

وأضاف اللاعب أن الجهاز الفني بقيادة عاصم حماد تعمد خلال الفترة الماضية تجهيز كافة العناصر, سواء في المباريات أو التدريبات للوصول بالجميع إلى أفضل مراحل الجاهزية قبل السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية وأن هناك ثقة كبيرة في قدرات الثنائي المعار يحيى الدرع وأبوالفتوح أحمد (حماصة).

وأوضح كابتن الفريق, أنه حصل مع الأهلي على بطولات الدوري والكأس والبطولة الإفريقية, ويتبقى له فقط الحصول على لقب السوبر; ليتوج بكل الألقاب في مسيرته متمنيا أن يحدث ذلك في مباراة السوبر على حساب الزمالك.

بينما اكد محمد عبدالوارث, لاعب الفريق, إن الفريق لديه رغبة قوية في الفوز بمباراة السوبر الإفريقية, مشيرا الى أن الفريق يسعى إلى خماسية تاريخية في الموسم الجاري بالفوز ب`ألقاب: الدوري, والكأس, والسوبر الإفريقية, وكأس الكؤوس الإفريقية, بعدما سبق له الفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري في بوركينافاسو قبل عدة شهور.

وأوضح أن مباراة الزمالك, على الرغم مما تحظى به من اهتمام كبير وأجواء خاصة, إلا إنها تبقى في النهاية مباراة كرة يد, يحتاج الفريق للفوز بها إلى الاعتماد على المجهود البدني الكبير, إلى جانب التركيز والحفاظ على الهدوء.

وأكد أن الفريق يعاني بسبب تلاحم المباريات بين مختلف المسابقات, وأن ذلك يخلف حالة من الإجهاد والإصابات.

ورفض عبدالوارث فكرة الاعتماد على أن الفريق اقترب من حسم لقب الدوري, مؤكدا أن اللاعبين تعاهدوا على اللعب حتى آخر مباراة بنفس الجدية والروح القتالية من أجل إسعاد الجماهير, على الرغم من ظروف الإصابات وضغط المباريات.