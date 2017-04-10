واشنطن أ ش أ

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل برئيس وزراء السويد ستيفان لوفين للتعبير عن تعازيه في ضحايا حادث الدهس الذي قتل إثره أربعة أشخاص وأصيب 15 آخرون.

وذكر مكتب الرئيس الأمريكي, في بيان اليوم /الاثنين/ نقلته شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية – أن ترامب تحدث إلى رئيس الوزراء لوفين “للتعبير عن التعازي لأحباء من قتلوا خلال الهجوم الإرهابي وسط ستوكهولم”, وأنه عبر عن تمنياته ب`”سرعة الشفاء” للمصابين.

وكان أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون عندما أسرعت سيارة مسروقة لتدهس متسوقين في ستوكهولم.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الزعيمين اتفقا على تقوية وتدعيم الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والسويد في المعركة العالمية ضد الإرهاب.

وكان ترامب قد فاجأ السويد في فبراير الماضي بقوله إنها ستكون الدولة الأوروبية التالية التي ستعاني النوع نفسه من الهجمات المتطرفة التي ضربت فرنسا وبلجيكا وألمانيا.