القاهرة - أ ش أ

صرح وزير البترول المهندس طارق الملا بان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على شراء النفط العراقي وإبرام التعاقد مع الجانب العراقي بمتوسط مليون براميل في الشهر بكمية سنوية 12 مليون برميل، وتوقع وصول أول شحنة الأول من مايو المقبل.

وأضاف وزير البترول – في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء – أن سعة مركب الشحن تصل الى مليوني برميل، والشحنات ستصل مصر بإجمالي 12 مليون برميل سنويا.

وأشار طارق الملا إلى أن المباحثات بدأت خلال زيارته للعراق في شهر أكتوبر الماضي، وكان هذا الموضوع مطروحا خلالها بالإضافة إلى مناقشة تكرير البترول العراقي في مصر ثم تصديره مرة أخرى وإعادته للعراق في شكل منتجات فضلا عن مناقشة تعاون الشركات المصرية في أعمال التنمية في العراق وسيتم تنفيذ هذه التفاصيل تباعا.

وحول مستحقات شركات البترول العاملة في مصر، اوضح انه من الأفكار المطروحة استخدام جزء من قرض البنك الدولي لسداد مستحقات شركات البترول باقصي سرعة.