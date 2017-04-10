القاهرة - أ ش أ

أجل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المرحلة الثانية لحصر السكان ضمن تعداد المبانى والسكان والمنشآت لعام 2017 والذى كان من المقرر ان يبدأ اليوم لمدة أسبوع على أن يبدأ فى 18 إبريل الجاري.

وأوضح الإحصاء – فى بيان له اليوم الأثنين – أنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد حاليا والإجراءات الأمنية التى تتبع وتقديرا من الجهاز فى البدء بأهم مراحل التعداد فى ظروف مستقرة.

وأشار الجهاز إلى استمرار إتاحة فرصة التسجيل الذاتي للأسر التى أبدت رغبتها فى ذلك فى المرحلة السابقة عبر الإنترنت.

ويهيب الجهاز المركزي والعاملين بالتعداد بالمواطنين ضرورة الإدلاء بالبيانات المطلوبة سعيا للحصول على قواعد بيانات دقيقة مفيدة لأغراض التخطيط والتنمية.