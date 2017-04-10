القاهرة -أ ش أ

تذيع قناة النيل للأخبار فيلما وثائقيا بعنوان (من يزرع الشوك) مساء اليوم الإثنين والذى يرصد الفكر المتطرف لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال عمرو الشناوى رئيس القناة – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن الفيلم الوثائقى يتناول نشأة الفكر المتطرف وجماعة الإخوان الإرهابية والجماعات التكفيرية ويذاع في الساعة السابعة مساء مشيرا إلى أن العمل يعد إنتاج المحطة من إعداد وإخراج عادل الجمال.

ويتناول الفيلم الوثائقى فى جزأين نشأة الفكر المتطرف الجزء الأول منه يناقش الجذور الفكرية لحسن البنا وتحليل لنشأة جماعة الاخوان وأفكار حسن البنا وصولا لمقتله عام 1949 ويتناول الجزء الثانى دراسة فكر سيد قطب والجماعات الجهادية والتكفيرية في الستينات والسبعينات وصولا لاغتيال السادات .