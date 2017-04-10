القاهرة - اخبار مصر

عبر مروان هشام، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن ثقته الكبيرة في قدرات فريق يد الأهلي على الظهور بصورة مشرفة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك الاربعاء القادم ، في مدينة أغادير المغربية .

موضحاً أن مجلس الإدارة يساند الفريق نحو تحقيق اللقب.

وأشار إلى أن ثقته بلا حدود في الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تقديم عرض قوي، وأن هذه الثقة نابعة من واقع ما لمسه من جانب اللاعبين لأهمية البطولة بالنسبة لمجلس الإدارة وللجماهير، والرغبة القوية في تحقيق أهداف النادي التي يأتي على رأسها الاستمرار في ريادة كل الألعاب داخل وخارج مصر.

وشدد مروان هشام للموقع الرسمي لناديه – على أن فريق اليد حقق إنجازات طيبة خلال الفترة الماضية، من خلال تصدر مسابقة الدوري منذ الأسبوع الأول، وفوزه ببطولة كأس الاتحاد بدون الدوليين والوصول للدور نصف النهائي لمسابقة كأس مصر .