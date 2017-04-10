باريس - أ ش أ

أدانت فرنسا اليوم الإثنين محاولة اغتيال القائد الجديد للجيش الصومالي محمد جامع ارفيد وذلك بهجوم بسيارة مفخخة استهدف موكبه; ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الاشخاص.

وأعربت فرنسا عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، معربة عن قلقها من تصاعد العنف منذ إعلان الرئيس محمد عبد الله محمد اعتزامه تعزيز الامن في البلاد.

وأكد البيان أن باريس على غرار شركائها تعرب عن تضامنها مع الصومال في مكافحة الارهاب.

وكانت حركة الشباب أعلنت مسؤوليتها عن الاعتداء، مشيرة إلى نجاة قائد الجيش محمد جامع ارفيد الذي عينه الرئيس الصومالي الخميس في منصبه.

يشار الى ان وتيرة الهجمات الإرهابية تسارعت في الصومال منذ انتخاب الرئيس فرماجو، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في فبراير الماضي.