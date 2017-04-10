القاهرة - أخبار مصر

شهدت منطقة ساحل طما بمركز طما، مساء الأحد، مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب الخلاف على أولوية المرور بالطريق، وأسفرت عن مصرع عامل بعد إصابته بطلق ناري أثناء المشاجرة.

تلقى مركز شرطة طما بلاغا بوجود مشاجرة بمنطقة ساحل طما، فانتقل مأمور المركز وضباط وحدة المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص نشوب المشاجرة بين طرف أول: (السيد ناجح محمد توفيق ( 21سنة- عامل) مصاباً بطلق ناري فتحة دخول أعلى الأذن اليمني وخروج بالجبهة وتهتك بالمخ وكسر بعظام الجمجمة، وتم نقله للمستشفي المركزي وتوفى عقب وصوله، و(إسلام ع 17سنة- سائق توك توك)، وبين طرف ثان: (عبد الرحيم أ 38 سنة-صاحب محل كاوتش)، و(محمد ع سائق توكتوك)، وتم ضبط طرفـي المشاجرة عدا الأخير من الطرف الثاني، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما على الآخر بسبب أولوية المرور بالطريق.

وبسؤال شقيق المتوفى اتهم الأخير من الطرف الثاني بإحداث إصابة شقيقه التي أودت بحياته من سلاح ناري كان بحيازته، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1407 إداري المركز لسنة 2017 وجار العرض على النيابة العامة.