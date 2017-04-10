القاهرة - أخبار مصر

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مقتولا، وأمر اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الحادث و اخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى بلاغا بالعثور علي جثة شخص مقتولا بجوار ترعة المنصورية بكرداسة، ومن خلال تحريات اللواء مصطفى عصام نائب مدير أمن الجيزة تبين أن الجثة لشاب يدعي كريم السيد ( 32 سنة) حيث تم العثور علي جثته ملقاه علي ترعة المنصورية بالقرب من منطقة أبورواش و تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد عبدالوهاب شعراوي رئيس مباحث قطاع اكتوبر لكشف غموض الحادث وضبط الجناة وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشيخ زايد وتولت النيابة التحقيق.