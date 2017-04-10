القاهرة - أخبار مصر

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة فتح باب المرافعة، بشأن القرارين الصادرين من النائب العام، بالتحفظ على أموال “زهير جرانة” وأسرته، بجلسة 15 مايو.

وكلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم ما تم في القضية موضوع الدعوى.

كان النائب العام أصدر قرارين بمنع محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وزوجته جيلان شوكت، وأولاده القصر من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية غسل الأموال.