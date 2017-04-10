الإسكندرية -أ ش أ

شيع المئات من أهالي الإسكندرية جنازة الشهيدة عرف الشرطة أمنية رشدي، وذلك عقب صلاة الظهر اليوم الاثنين من مسجد العمري ليوارى جثمانها الثرى بمقابر العمود بمنطقة كرموز.

وتقدم الجنازة عدد من قيادات الشرطة والمئات من أهالي وأقارب الشهيدة، وردد المشاركون في الجنازة هتافات، منها (يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح – فى الجنة يا أمنية – لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله).

وكان انتحارى قد فجر نفسه أمام أبواب الكنيسة المرقسية فى الإسكندرية أمس، مما أسفر عن سقوط 17 شهيدا، من بينهم الملازم أول أمنية رشدى.