القاهرة - أخبار مصر

تمكنت مباحث المرور بالتعاون مع مباحث الأمن العام والجنائية من ضبط 1312 مخالفة مرورية في الطرق الرئيسية بمحافظة الشرقية.

تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير البحث الجنائي، يؤكد فيه ضبط 1312 مخالفة مرورية، منها 42 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وتراخيص، و 17 توك توك بدون لوحات معدنية، و165 سحب رخصة لمخالفة مرورية متنوعة، و59 تصالحًا فوريًا.

كما تم ضبط 67 مخالفة بالانتظار في الممنوع، وسحب رخصة لمخالفة ركاب بالأجرة، وسحب رخصة لمخالفة موقف عشوائي، و959 مخالفة مرورية متنوعة على نموذج 125 مرور، وسيارة بدون لوحات وتراخيص.

وفي نفس الحملة تم فحص 20 شخصًا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة، وتبين سلبية جميع الحالات.