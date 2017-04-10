القاهرة - أخبار مصر

حررت مصممة أزياء محضرًا بقسم أول أكتوبر، اتهمت فيه الفنانة “روبي” بالتعدي عليها بالسب والضرب داخل استوديو تصوير بمنطقة الحزام الأخضر بأكتوبر، وأمر اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء مصطفى عصام، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر، قد تلقى بلاغًا من مصممة أزياء اتهمت فيه الفنانة روبي بالتعدي عليها بالضرب والسب، وقررت أمام العميد عبد الوهاب شعراوي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أنه أثناء تصوير مسلسل “رمضان كريم” داخل استوديو حارة السبكي بمنطقة الحزام الأخضر بأكتوبر حدثت مشادة كلامية بينها وبين الفنانة بسبب الخلاف على الجلوس على كرسي وتعدت عليها.