القاهرة -أ ش أ

اكد الأنبا عمانويل عياد مطران الأقصر للأقباط الكاثوليك، رئيس اللجنة المنظمة لزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمصر إن زيارة البابا إلى القاهرة قائمة في موعدها ولم تلغ، في يومي 28 و29 أبريل الحالي.

وأضاف عياد – في تصريح اليوم الاثنين – “الأحداث الأخيرة لم تؤثر على الزيارة وهي قائمة بكل جدولها الذي أعلن مسبقا”.

وأشار إلى أن اللجنة تواصلت مع الجهات الأمنية للتأكيد على أن الزيارة قائمة, وقال “الضيف كبير والزيارة تاريخية ولابد أن يتم التنسيق مع كافة الجهات”.

وقال إن اللجنة ستصدر بيانا في وقت لاحق حول الزيارة تؤكد فيها انها قائمة وتعلن بعض الترتيبات الخاصة بها.