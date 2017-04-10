اخبار مصر - احمد عوض

وجه اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر بتشديد الحملات المرورية الدورية على الاسواق لمراقبة وضبط الاسعار وعدم السماح لجشع التجار الذى يؤثرعلى اهلنا محدودى الدخل .

واكد المحافظ خلال جلسة المجلس التنفيذى صباح اليوم الاثنين بديوان عام المحافظة على الزام البائعين بالاسعار المقررة وتحرير مخالفات لكل البائعين المستغلين وخاصة من يقوم بتخزين السلع لبيعها باسعار مرتفعة بشهر رمضان المبارك مما يسبب الضغط على المواطنين وارتفاع اسعار السوق.

ومن جانب آخر اكد المحافظ انه جارى الاتفاق على كميات كبيرة من اللحوم والدجاج وطرحها بمنافذ البيع باسعار مخفضة لمواجهة الغلاء واستعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك