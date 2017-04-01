أخبار مصر - ياسمين سنبل

تباينت مؤشرات البورصة المصرية لدى اغلاق تعاملات الاثنين حيث قلص المؤشر الرئيسي خسائرة ونجحت اسهم الافراد في اقتناص مكاسب جيدة في اشارة لاستيعاب المستثمرين لفرض الحكومة حالة الطوارئ اثر حادثي الكنيستين الارهابي امس.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30 ” بنحو 0.36% ليبلغ مستوى 12848.56 نقطة.

وهبط مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.27 % مسجلا 2076.61 نقطة.

وخسر مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان النسبية 0.61 % مسجلا12154.51 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ نحو 0.99 % ليبلغ مستوى 593.04 نقطة.

وزاد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.63 % ليبلغ مستوى 1357.84 نقطة.

واوضح عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق الماليةفي تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان البورصة استوعب صدمة حادثي الكنيستين الارهابي امس، وسجل المؤشر الرئيسي تراجع طفيف وذلك بعدما قلص خسائره المبكرة.

واوضح ان الجلسة شهدت اقتناصا للاسهم من قبل الاجانب والافراد المحليين والمؤسسات.

واردف ان احجام التداولات اليوم كانت جيدة في اشارة إلى ان المستثمرين لم يهرولوا الى بيع اسهمهم وتسيل محافظهم، ولكن على العكس استقبلوا اعلان حالة الطوارئ بالتفاؤل.

واوضح ان الاسهم الكلاسيكية مثل البنك التجاري الدولي وهيرميس واسهم العقارات شهدت نشاطا جيدا، كما ظهر اتجاه للاسهم التي قد كان تحقق ارباح سعرية سريعة ولكن تحقق نتائج اعمال جيدة وتوزع كوبونات.