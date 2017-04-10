القاهرة-أ ش أ

حث فضيلة مفتي الجمهورية شوقى علام الشعب المصرى بكل طوائفه للالتفاف حول القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل القضاء على الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن.

وقدم علام، في كلمة بثها التليفزيون اليوم الاثنين، خالص العزاء في شهداء الوطن العزيز من أبناء هذا الشعب الواحد، الذين فاضت أرواحهم الطاهرة الزكية في حادثتي تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، مؤكدا أن أهل مصر جعلهم الله في رباط الرحمة والمودة والتكاتف والتآلف إلى يوم القيامة.

وقال مفتي الجمهورية: “لتعلم تلك التنظيمات الإرهابية الخسيسة ومن يدعمهم من الدول والأفراد – أن مصاب شعب مصر واحد، وألمنا واحد ودماءنا الزكية

التي سفكت غدرا وخيانة واحدة، هذه الدماء الزكية الطاهرة التي امتزجت وهي تروي تراب هذا الوطن لتزيد الأرض قوة وصلابة تحت أقدام المجاهدين من أبناء

الشعب والجيش والشرطة والمسلمين والمسيحيين”.

وأضاف: “وليعلم هؤلاء أيضا أن شعب مصر العظيم قد تغلب بفضل الله تعالى على كل الصعاب والأشواك والعقبات والفتن التي وضعت في طريقه حتى تتمزق أوصاله

ويهتز كيانه، وتجاوز بفضل الله مرحلة الاهتزاز إلى مرحلة الثبات والصمود التي أبهرت العالم أجمع، وهو على مر الأيام والحوادث والخطوب لم يزدد إلا صلابة وقوة واتحادا وعزيمة”.