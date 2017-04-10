اخبار مصر - غباشي خير الله

أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية توجيهاً عاماً بإلغاء الأجازات والراحات لرؤساء المدن ونوابهم ومساعديهم وكذلك رؤساء الوحدات القروية والمعنيين والتواجد في نطاق وحداتهم ومنع مغادرتهم مقر عملهم ، وذلك في ضوء الحوادث الإرهابية الغاشمة التي تشهدها البلاد وحفاظا علي الأمن العام .

كما شدد المحافظ علي ضرورة المرور المستمر والدوري علي المنشآت الحيوية والتأكد من تأمينها وسلامتها واليقظة المستمرة وعدم التراخي في المتابعة.

ووجه المحافظ بسرعة الرفع الفوري لصناديق و تجمعات القمامة بمحيط المنشآت الحيوية والحكومية وغيرها أولا بأول والمتابعة المستمرة .

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد لدي الأجهزة التنفيذية لمواجهة أي أعمال عنف بنطاق المحافظة والحفاظ علي سلامة المواطنين